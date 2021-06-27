На Донбассе 15 обстрелов из запрещенного оружия, погиб украинский военный

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 26 июня, в зоне проведения ООС было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи населенного пункта Пески противник трижды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.

Кроме того, неподалеку Гнутового боевики дважды обстреливали украинских военных из минометов 120-го и 82-го калибров. В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

А в районе Красногоровки российские оккупанты трижды обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Также обстрелы велись возле Новомихайловки, Старогнатовки, Новгородского и Широкино. Неподалеку Золотого-4 российские наемники совершили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 27 июня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи поселка Шумы враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе весь день били из минометов и артиллерии.