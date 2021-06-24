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Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 22 нарушения вблизи 15 населенных пунктов
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24 июня 2021, 08:11 2

Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 22 нарушения вблизи 15 населенных пунктов

24 июня 2021, 08:11 2
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 23 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, из гранатометов и стрелкового оружия обстрелы велись вблизи Майорска, Марьинки и Красногоровки. Вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а вблизи Пивденного - из минометов 120-го калибра.

Также оккупанты вели обстрел из минометов 82-го калибра вблизи Новгородского и Старогнатовки. Вблизи последнего населенного пункта российско-оккупационные войска дважды обстреливали украинские войска из артиллерийских систем 122-го калибра.

Кроме того, из разных типов вооружений боевики вели обстрелы в районе Авдеевки, Луганского, Водяного, что на Приазовье, а также Новоалександровки, Новотошковского, Золотого-4 и Широкино.

Вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа "Mavic", который пытался совершить пролет над позициями наших подразделений", - отметили в штабе.

Неподалеку населенного пункта Пески зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7 часов утра 24 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Боевики стреляли вблизи Новгородского, Пивденного и Шумов.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди военных Объединенных сил нет.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС было зафиксировано шесть нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Донбасс ООС война военная техника обстрелы

 
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