Массовое отравление в Харькове: в больницах до сих пор находятся 24 человека
В лечебных учреждениях Харькова до сих пор находятся 24 человека, отравившихся в одном из заведений общественного питания
Об этом во время брифинга рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк, передает RegioNews.
На сегодняшний день остались в больнице 24 человека, из них двое детей. В общем, вы знаете, что было зафиксировано 90 человек, которые были отравлены, установленный диагноз сальмонеллез. Состояние оставшихся в больнице под контролем медиков. Все остальные, кто выписаны, чувствуют себя хорошо", - рассказал Черняк.
По его словам, администрация заведения обязалась компенсировать людям расходы на лечение. Полиция продолжает расследование причин массового отравления.
Напомним, в Харькове произошло массовое отравление, которое связывают с едой из заведения общественного питания. Впоследствии полиция по данному факту возбудила уголовное дело.