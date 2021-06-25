Массовое отравление в Харькове: в больницах до сих пор находятся 24 человека

Об этом во время брифинга рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк, передает RegioNews.

На сегодняшний день остались в больнице 24 человека, из них двое детей. В общем, вы знаете, что было зафиксировано 90 человек, которые были отравлены, установленный диагноз сальмонеллез. Состояние оставшихся в больнице под контролем медиков. Все остальные, кто выписаны, чувствуют себя хорошо", - рассказал Черняк.