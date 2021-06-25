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25 июня 2021, 16:30 61

Массовое отравление в Харькове: в больницах до сих пор находятся 24 человека

25 июня 2021, 16:30 61
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Фото: из открытых источников
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В лечебных учреждениях Харькова до сих пор находятся 24 человека, отравившихся в одном из заведений общественного питания

Об этом во время брифинга рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк, передает RegioNews.

На сегодняшний день остались в больнице 24 человека, из них двое детей. В общем, вы знаете, что было зафиксировано 90 человек, которые были отравлены, установленный диагноз сальмонеллез. Состояние оставшихся в больнице под контролем медиков. Все остальные, кто выписаны, чувствуют себя хорошо", - рассказал Черняк.

По его словам, администрация заведения обязалась компенсировать людям расходы на лечение. Полиция продолжает расследование причин массового отравления.

Напомним, в Харькове произошло массовое отравление, которое связывают с едой из заведения общественного питания. Впоследствии полиция по данному факту возбудила уголовное дело.

отравление уголовное дело Харьков больницы пациенты

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