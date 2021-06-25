В Черкасской области разоблачили схему хищения денег на ремонте автодорог

Фото: СБУ

На Черкасщине оперативники разоблачили схему присвоения бюджетных денег, выделенных на ремонт автомобильных трасс на территории области

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Противоправную деятельность организовал директор местной строительной компании. Он заключил несколько договоров с госпредприятием автодорожной отрасли региона. Все они - на проведение ремонта дорог в Звенигородском районе", - говорится в сообщении.

Установлено, что часть бюджетных денег, которые были выделены на проекты, участники схемы вывели в тень. Для этого они вносили в бухгалтерскую документацию недостоверные сведения об объемах использованных стройматериалов и выполненных работ.

Сделка нанесла государству ущерб в размере почти 2 млн грн.

Сейчас руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что правоохранители задокументировали факты незаконной деятельности частного нотариуса, который вносил ложные данные в Единый и Государственный реестры, регистрируя "виртуальные дома".