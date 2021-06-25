В Черкасской области разоблачили схему хищения денег на ремонте автодорог
На Черкасщине оперативники разоблачили схему присвоения бюджетных денег, выделенных на ремонт автомобильных трасс на территории области
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Противоправную деятельность организовал директор местной строительной компании. Он заключил несколько договоров с госпредприятием автодорожной отрасли региона. Все они - на проведение ремонта дорог в Звенигородском районе", - говорится в сообщении.
Установлено, что часть бюджетных денег, которые были выделены на проекты, участники схемы вывели в тень. Для этого они вносили в бухгалтерскую документацию недостоверные сведения об объемах использованных стройматериалов и выполненных работ.
Сделка нанесла государству ущерб в размере почти 2 млн грн.
Сейчас руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что правоохранители задокументировали факты незаконной деятельности частного нотариуса, который вносил ложные данные в Единый и Государственный реестры, регистрируя "виртуальные дома".