В Черновцах тариф на тепло вырос на 70%

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Черновицкий горисполком на заседании проголосовал за новый тариф на теплоснабжение, который вырастет в среднем на 70%

Об этом сообщает КП "Черновцытеплокоммунэнерго" на Facebook-странице, передает RegioNews.

Только что исполнительный комитет Черновицкого городского совета проголосовал за установление нового тарифа на производство, транспортировку и услугу по поставке тепловой энергии на отопительный период на 2021-2022 годы. Тариф изменится в высшую сторону. Ориентировочно на 70%, - говорится в сообщении.

На предприятии отмечают, что рост тарифа на тепло обусловлен двумя основными причинами - более 3 лет в Черновцах тариф не менялся и был самым низким по всей стране, а за это время стоимость газа и электроэнергии выросла в несколько раз, изменился также размер минимальной зарплаты.

Фактически теплокоммунэнерго обязали продавать услугу дешевле, чем закупались газ и другие вещи, необходимые для изготовления и доставки тепла, - добавили в Черновцытеплокоммунэнерго.

Также там добавили, что для потребителей без счетчиков стоимость будут рассчитывать в зависимости от типа дома и его состояния.

До начала отопительного сезона независимая проектная организация подаст нормы расчета расходов гигакалории тепла на квадратный метр в теплокоммунэнерго, а предприятие предоставит их на утверждение исполкома. После этого обязательно сообщит таким потребителям, - пояснили на коммунальном предприятии.

Кроме того, жителям домов, у которых не утеплены стены, кровля и окна, порекомендовали воспользоваться программами утепления и модернизации, в которых предусмотрено софинансирование из городского бюджета или банков.

Как сообщалось 11 июня, тарифы на тепло в Украине будет устанавливать местная власть. В Украине передали полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения с государственного на местный уровень.

Впоследствии, 22 июня стало известно, что тарифы на горячую воду и отопление в этом году вырастут на треть. Кабинет Министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, в соответствии с которым, тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут на 33%.