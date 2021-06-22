Терехов отложил сессию, на которой хотел провести коррупционную схему, - депутат

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Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Харьковского горсовета Анатолий Родзинский.

По его словам, и.о. мэра Харькова Игорь Терехов на неделю перенес заседание внеочередной сессии горсовета. На этом заседании, как утверждает депутат, должны были "ввести новую мегакоррупционную схему по выделению земли под предлогом снижения ставок аренды для предпринимателей".

"С учётом длинных выходных – три дня на Троицу и три дня на День Конституции – когда чиновники и депутаты из "Успешного Харькова" взяли отпуска и разъехались, то у них завтра была бы нехватка "успешных" голосов. С учётом того, что многие другие фракции Харьковского горсовета тоже не будут без своих правок поддерживать проект, стало очевидным, что на завтра у Терехова не хватает голосов!" – написал Анатолий Родзинский.

В то же время он добавил, что на следующую среду, 30 июня, будут пытаться "подтянуть все резервы депутатов от "Успешного Харькова".

"Даже, если, кто в больнице, то внесут в зал с кроватью. Я так понимаю так же расчёт будет на поддержку "ЕС" и части "Слуг". И, конечно же, наверняка будут продолжать укатывать на голосование депутатов из других фракций, в том числе из ОПЗЖ", – написал депутат.

Он также напомнил, что 30 июня – дедлайн, ведь такие решения должны приниматься за полгода до нового года, иначе его принятие бессмысленно.

"Кроме снижения на пару процентов ставок аренды земли для бизнеса, вводится снижение ставок аренды земли почти в 100 раз, с 8% от нормативной денежной оценки земли до 0,09% для некоторых "специальных" категорий. Создаётся новая мегакоррупционная схема, по которой "своим" специальным субъектам будет за 0,09% почти в 100 раз дешевле выделятся земля, а остальные просто не пройдут коррупционное сито Департамента горсовета. Сэкономленные деньги бенефициары этого решения смогут направить в избирательный фонд кандидата в мэры Харькова на внеочередных октябрьских выборах", – написал Анатолий Родзинский.

Напомним, еще в конце прошлой недели анонсировалось внеочередное заседание сессии Харьковского горсовета, на котором должны были рассмотреть так называемые "земельные вопросы". Заседание намечалось на 23 июня 2021 года.