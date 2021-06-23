В центре вакцинации Киева все места на прививку заняты, осталась живая очередь

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В киевском центре COVID-вакцинации, который находится в Международном выставочном центре, заняты все места на 24-27 июня

Об этом говорится в сообщении сервиса helsi.me, передает RegioNews.

Все места на вакцинацию 24-27 июня в Киеве заняты. Завтра утром мы будем информировать о состоянии живой очереди - чтобы вы понимали, как она продвигается и могли планировать свое время, если вдруг не успели забронировать место онлайн", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на завтра в Киеве ожидается температура до +36, поэтому долгое ожидание в живой очереди опасно для здоровья.

Граждан предупредили, что если у них есть запись на определенное время через сервис helsi.me, то нужно прибыть вовремя, чтобы вакцинация была по графику.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Центр массовой вакцинации будет работать 4 дня.