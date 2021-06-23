Пока нет данных, подтверждающих наличие штамма "Дельта" в Украине – Ляшко

Фото из открытых источников

Штамма "Дельта" в Украине нет, а правительство может усилить контроль за приезжими из Великобритании, Индии, РФ и Португалии для предотвращения его циркуляции

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции в Киеве, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр рассказал, что правительство Украины изучает возможность усилить контроль за приезжими из Великобритании, Индии, РФ и Португалии для предотвращения циркуляции штамма коронавирус "Дельта" (индийского).

Мы на Кабмине рассматривали возможность усилить контроль за людьми, которые приезжают из четырех стран - Великобритании, Индии, РФ и Португалии, где наибольшая циркуляция так называемого вируса "Дельта", - сказал он.

Как отметил Ляшко, особенность штамма "Дельта" в том, что он скорее передается и быстрее приводит к госпитализации.

Это приводит к тому, что достаточно быстро заполняются больницы, в частности, мы видим это в России, - сказал он.

В то же время Ляшко сообщил, что пока нет данных, подтверждающих наличие штамма "Дельта" в Украине.

Как сообщалось вчера, в Украине усилят контроль за миграцией со странами, где распространяется штамм " Дельта”.

Также стало известно, что СНБО рассмотрит угрозы появления штамма Delta в Украине.