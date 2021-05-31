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31 мая 2021, 13:44 322

В Виннице с 1 июня подорожает проезд

31 мая 2021, 13:44 322
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Фото из открытых источников
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В Виннице с 1 июня стоимость проезда в маршрутных такси повысится до 10 грн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу горсовета Винницы.

Изменение цены на проезд в горсовете объяснили прежде всего подорожанием всех составляющих тарифа. Также среди причин подорожания называют значительное падение пассажиропотока (на 62,1%), которое возникло в результате введения карантинных ограничений из-за эпидемии COVID-19.

При этом перевозчики обещают сохранить социальные обязательства и продолжать осуществлять бесплатные перевозки некоторых льготных категорий населения, а школьников до 6 класса во время обучения - за пол цены.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове с 27 мая подорожал проезд.

Украина транспорт Винница маршрутки проезд

 
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