В Виннице с 1 июня подорожает проезд
В Виннице с 1 июня стоимость проезда в маршрутных такси повысится до 10 грн
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу горсовета Винницы.
Изменение цены на проезд в горсовете объяснили прежде всего подорожанием всех составляющих тарифа. Также среди причин подорожания называют значительное падение пассажиропотока (на 62,1%), которое возникло в результате введения карантинных ограничений из-за эпидемии COVID-19.
При этом перевозчики обещают сохранить социальные обязательства и продолжать осуществлять бесплатные перевозки некоторых льготных категорий населения, а школьников до 6 класса во время обучения - за пол цены.
Напомним, ранее сообщалось, что во Львове с 27 мая подорожал проезд.
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