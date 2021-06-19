Оккупанты на Донбассе трижды нарушали режим "тишины"

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В пятницу, 18 июня, пророссийские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сводку штаба ООС.

Отмечается, что обстрелы были зафиксированы неподалеку Золотого, возле Новоселовки и неподалеку Луганского.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям СММ ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – говорится в сводке.

По состоянию на 7:00 19 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним 17 июня боевики на Донбассе также трижды обстреливали украинские позиции.