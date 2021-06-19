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Война на Донбассе: боевики трижды открывали огонь, у ВСУ - без потерь
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19 июня 2021, 18:20 38

Война на Донбассе: боевики трижды открывали огонь, у ВСУ - без потерь

19 июня 2021, 18:20 38
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Фото из открытых источников
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Боевики на Донбассе 19 июня трижды нарушили режим прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС.

В частности, вблизи Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"Возле населенных пунктов Зайцевое и Желтое зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов противника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА были вовремя подавлены средствами РЭБ", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеского огня боевых потерь среди военнослужащих ООС нет. На обстрел российско-оккупационных войск воины Вооруженных сил Украины открыли ответный огонь.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты на Донбассе также трижды нарушали режим "тишины".

ООС война Луганщина оккупанты Донецк

 
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