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18 июня 2021, 14:14 330

На Виннитчине ежемесячно закапывали более 500 тонн опасных токсинов - СБУ

18 июня 2021, 14:14 330
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Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководство одного из Винницких предприятий, которые осуществляли незаконное захоронение опасных промышленных отходов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, ежемесячно дельцы закапывали почти 500 тонн токсинов на открытой местности неподалеку от населенных пунктов.

Представители украинского предприятия заключили договор с одной из российских компаний по очистке технического глицерина и вывозе готовой продукции в РФ. Предполагалось, что вредные вещества, которые образуются в процессе технологической обработки сырья, должны утилизироваться", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что злоумышленники тайно вывозили токсины на арендованный у государства земельный участок возле Винницы. Нелегальное захоронение могло повлечь экологическую катастрофу.

По результатам инициированных СБУ лабораторных исследований, в пробах с мест захоронения опасных отходов обнаружены химические элементы, загрязняющие подземные воды и почвы", - добавили в ведомстве.

Теперь решается вопрос о приостановлении деятельности предприятия через суд. Возбуждено уголовное дело по ст. 441 (экоцид).

Напомним, СБУ блокировала схему поставок косметики и медикаментов в "ДНР".

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