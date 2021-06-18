На Виннитчине ежемесячно закапывали более 500 тонн опасных токсинов - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководство одного из Винницких предприятий, которые осуществляли незаконное захоронение опасных промышленных отходов
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, ежемесячно дельцы закапывали почти 500 тонн токсинов на открытой местности неподалеку от населенных пунктов.
Представители украинского предприятия заключили договор с одной из российских компаний по очистке технического глицерина и вывозе готовой продукции в РФ. Предполагалось, что вредные вещества, которые образуются в процессе технологической обработки сырья, должны утилизироваться", - говорится в сообщении.
В СБУ рассказали, что злоумышленники тайно вывозили токсины на арендованный у государства земельный участок возле Винницы. Нелегальное захоронение могло повлечь экологическую катастрофу.
По результатам инициированных СБУ лабораторных исследований, в пробах с мест захоронения опасных отходов обнаружены химические элементы, загрязняющие подземные воды и почвы", - добавили в ведомстве.
Теперь решается вопрос о приостановлении деятельности предприятия через суд. Возбуждено уголовное дело по ст. 441 (экоцид).
Напомним, СБУ блокировала схему поставок косметики и медикаментов в "ДНР".