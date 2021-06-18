В Киеве откроют для авто одну из центральных пешеходных улиц

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До конца лета улица Сагайдачного в Киеве временно будет открытой для проезда автомобилей

Об этом сообщил заместитель мэра Киева Валентин Мондриевский в Facebook, пишет RegioNews.

Отмечается, что на первом этапе реконструкции будет продолжаться ремонт на участке улицы Андреевской между улицами Боричев Тик и Сагайдачного.

По словам Мондриевского, после завершения работ на Андреевской запланировано обновить и улицу Сагайдачного.

Напомним, недавно на Запорожье перекрыли дорогу к морю.