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18 июня 2021, 15:43 69

В Киеве откроют для авто одну из центральных пешеходных улиц

18 июня 2021, 15:43 69
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Фото из открытых источников
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До конца лета улица Сагайдачного в Киеве временно будет открытой для проезда автомобилей

Об этом сообщил заместитель мэра Киева Валентин Мондриевский в Facebook, пишет RegioNews.

Отмечается, что на первом этапе реконструкции будет продолжаться ремонт на участке улицы Андреевской между улицами Боричев Тик и Сагайдачного.

По словам Мондриевского, после завершения работ на Андреевской запланировано обновить и улицу Сагайдачного.

Напомним, недавно на Запорожье перекрыли дорогу к морю.

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