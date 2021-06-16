Мэр Николаева ответил на заявление Данилова о российской сети супермаркетов

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Об этом сообщает местное издание "НикВести", передает RegioNews.

По его словам, мэр и городской совет "никак не может повлиять на работу данного заведения, ни на его открытие, ни на его контроль".

В данном конкретном случае, я не понимаю, где мэр и депутаты городского совета в процессе, который называется "Открытие магазина", - заявил городской голова.

Сенкевич добавил, что этой ситуацией должны заниматься профильные органы государственной исполнительной власти.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил властям Николаева из-за российской сети супермаркетов.