В "Слуге народа" сказали, когда может состояться следующее заседание СНБО

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Об этом он сказал во время пресконференции, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Всегда СНБО каждую пятницу. Я думаю, что это уже традиция... В эту пятницу, кажется, нет. На следующую готовится", - сообщил он.

Напомним, что ранее Кабмин предложил СНБО ввести санкции против пропагандистов. Санкции предлагается применить сроком на 3 года против 6 физических и 10 юридических лиц, зарегистрированных в восьми странах. Санкции хотят ввести из-за поддержки военной агрессии РФ в отношении Украины и пропаганды российской оккупационной власти.