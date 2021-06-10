16:22  10 июня
Шестеро судей заблокировали работу КСУ из-за недопуска Тупицкого на заседания - СМИ
12:45  10 июня
В Мелитополе из-за ливней подтопило дома
11:06  10 июня
Во время службы погибла военнослужащая из Закарпатья
UA | RU
UA | RU
10 июня 2021, 15:30 49

В "Слуге народа" сказали, когда может состояться следующее заседание СНБО

10 июня 2021, 15:30 49
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает проведения следующего заседания Совета национальной безопасности и обороны 18 июня

Об этом он сказал во время пресконференции, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Всегда СНБО каждую пятницу. Я думаю, что это уже традиция... В эту пятницу, кажется, нет. На следующую готовится", - сообщил он.

Напомним, что ранее Кабмин предложил СНБО ввести санкции против пропагандистов. Санкции предлагается применить сроком на 3 года против 6 физических и 10 юридических лиц, зарегистрированных в восьми странах. Санкции хотят ввести из-за поддержки военной агрессии РФ в отношении Украины и пропаганды российской оккупационной власти.

Украина СНБО РНБО заседание Арахамия

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua