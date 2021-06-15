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15 июня 2021, 18:39 6

Чиновники Киевской таможни организовали масштабную схему вымогательства взяток - СБУ

15 июня 2021, 18:39 6
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Фото: СБУ
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Работники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему на Киевской таможни, чиновники требовали от предпринимателей деньги за беспрепятственное растаможивание товаров

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В ведомстве рассказали, что провели многоэтапную спецоперацию и на "горячем" задержали трех человек, в том числе заместителя главы отдела таможенного поста, главного госинспектора управления предотвращения и противодействия контрабанде, а также их посредника.

Двух фигурантов задержали в соответствии со ст. 208 УПК, решается вопрос об избрании меры пресечения. Разовая сумма полученной ими взятки составляла почти $8 тыс", - говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники облагали "налогом" для личного обогащения все группы товаров, которые проходили через таможню. Это касалось товаров, идущих через Украину транзитом, а также тех, которые растаможивали непосредственно в Украине.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР разоблачило коррупционную схему на Галицкой таможне, задержали двух сотрудников.

таможня СБУ Киев уголовное дело коррупция

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