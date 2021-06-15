08:52  15 июня
В Украине зафиксировали 1014 новых случаев коронавируса
10:39  15 июня
В НАПК хотят отменить контракт "Нафтогаза" с Юрием Витренко
18:01  15 июня
Оккупанты на Донбассе трижды обстреляли силы ВСУ и запускали беспилотник
UA | RU
UA | RU
15 июня 2021, 16:59 63

В Кировоградской области СБУ проводит антитеррористические учения

15 июня 2021, 16:59 63
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины проводит антитеррористические учения на территории Кировоградской области

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря областного управления СБУ Юлию Ткач, передает RegioNews.

По ее словам, учения проходят в Александрийской общине, в них участвуют работники Службы безопасности Украины, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и Вооруженных Сил Украины.

Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств", - говорится в сообщении.

В СБУ предупредили, что в рамках учений у жителей общины будут проверять документы и транспортные средства.

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине пройдут военные учения противовоздушной обороны ВСУ.

СБУ учения Нацполиция Кировоградская область силовики

Во Львове руководство одного из предприятий Минобороны разоблачили на взятке
15 июня 2021, 11:42
Дельцы с Черкасщины зарабатывали на фейковых COVID-справках до 100 тыс грн в месяц
15 июня 2021, 11:12
На Буковине вместе с мороженой вишней в ЕС везли контрафактных сигарет на 10 млн грн
14 июня 2021, 18:06
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram