В Кировоградской области СБУ проводит антитеррористические учения

Фото: СБУ

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря областного управления СБУ Юлию Ткач, передает RegioNews.

По ее словам, учения проходят в Александрийской общине, в них участвуют работники Службы безопасности Украины, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и Вооруженных Сил Украины.

Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств", - говорится в сообщении.

В СБУ предупредили, что в рамках учений у жителей общины будут проверять документы и транспортные средства.

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине пройдут военные учения противовоздушной обороны ВСУ.