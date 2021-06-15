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15 июня 2021, 15:50 170

В столице повысят цены на парковку

15 июня 2021, 15:50 170
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Фото из открытых источников
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Киевская городская госадминистрация будет пересматривать цены на парковку в городе

Об этом говорится в проекте распоряжения, опубликованном на сайте КГГА, пишет RegioNews.

Согласно ему, цена на парковку в центральной части города составит не более 35 грн/час, прилегающих к центру территориях - не более чем 25 грн/час. В спальных районах ничего не изменится, то есть 5 грн/час. Эти изменения также внесут в стоимость однодневного и месячного абонементов.

Заместитель председателя КГГА Константин Усов отметил, что путем повышения цен будут уменьшены пробки и вредные выбросы автомобилей. Для оплаты введут электронные сервисы.

Напомним, что ранее в столичном метро анонсировали повышение стоимости проезда.

Украина Киев парковка власть Столица

 
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