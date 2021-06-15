В Чернигове сворачивают кровати для COVID-больных

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В больницах Чернигова из-за снижения заболеваемости на COVID-19 сворачивают кровати, предназначенные для лечения больных этой инфекцией

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

"Вся стационарная помощь больным ковидом сейчас сконцентрирована в инфекционном отделении городской больницы №2, мощности которого достаточно. В остальных городских больницах Чернигова специализированные койки для таких больных в связи с уменьшением заболеваемости уже сворачиваются. Их развернут снова при необходимости", - говорится в сообщении.

Поэтому медучреждения города восстанавливают предоставление плановой медицинской помощи терапевтического и хирургического профиля. Поскольку многие люди ее уже заждались, то кровати заполняются довольно быстро.

Напомним, что в Украине за 14 июня обнаружили 1014 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Киеве и Днепропетровской области.