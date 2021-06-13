В Киеве состоялось прощание с участником подполья ОУН и политзаключенным Орестом Васкулом

Фото: Укринформ

В воскресенье, 13 июня, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялось прощание с Орестом Васкулом – участником вооруженного подполья ОУН, председателем Киевского краевого братства ОУН-УПА, политзаключенным, украинским политическим и общественным деятелем

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что он скончался 8 июня на 94-м году жизни.

"Наш воин, наш защитник Орест Васкул служил в ОУН, достойно пережил плен, советские концлагеря и всегда оставался цельным человеком, при жизни много сделал для Украины”, - сказал представитель ОУН после отпевания.

Васкула похоронили с официальным похоронным церемониалом Министерства обороны Украины и почетным караулом отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Похоронили Васкула у могилы жены и сына в Ясногородке Киевской области, где он жил с 1968 года после возвращения из советского плена в Воркуте.

Напомним, недавно умер писатель, лауреат Шевченковской премии Михаил Слабошпицкий.