В Минобразования назвали возможную зарплату преподавателей президентского университета

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в интервью "Радио Свобода", пишет RegioNews.

По его словам, этого хочет президент Владимир Зеленский.

"Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, то он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4 тысячи, хотя бы стартовать из этого. Но это будут лучшие, которые способны", - пояснил глава МОН.