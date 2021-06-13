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13 июня 2021, 14:40 241

В Минобразования назвали возможную зарплату преподавателей президентского университета

13 июня 2021, 14:40 241
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Фото из открытых источников
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Лучшие преподаватели президентского университета, который планируют создать в Украине, смогут получать от 4 тысяч "долларов или евро" зарплаты

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в интервью "Радио Свобода", пишет RegioNews.

По его словам, этого хочет президент Владимир Зеленский.

"Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, то он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4 тысячи, хотя бы стартовать из этого. Но это будут лучшие, которые способны", - пояснил глава МОН.

Напомним, 31 мая Зеленский подписал указ о создании в Украине университета будущего.

Впоследствии в МОН рассказали, кто сможет поступить в президентский университет.

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зарплаты

 
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