В Минобразования назвали возможную зарплату преподавателей президентского университета
Лучшие преподаватели президентского университета, который планируют создать в Украине, смогут получать от 4 тысяч "долларов или евро" зарплаты
Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в интервью "Радио Свобода", пишет RegioNews.
По его словам, этого хочет президент Владимир Зеленский.
"Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, то он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4 тысячи, хотя бы стартовать из этого. Но это будут лучшие, которые способны", - пояснил глава МОН.
Напомним, 31 мая Зеленский подписал указ о создании в Украине университета будущего.
Впоследствии в МОН рассказали, кто сможет поступить в президентский университет.
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