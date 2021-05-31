18:21  31 мая
В Раде назвали главные причины прошлогодних пожаров на Луганщине
17:48  31 мая
Правительство назначило своего представителя в наблюдательном совете "Нафтогаза": кто им стал
17:59  31 мая
Сводка штаба ООС: за сутки 5 обстрелов, обошлось без потерь
UA | RU
UA | RU
Виталий Бала директор Агентства моделирования ситуаций [email protected]
31 мая 2021, 18:04 12

Несколько слов о президентском университете "людей будущего"

31 мая 2021, 18:04 12
Читайте також українською мовою
Владимир Зеленский продолжает с большим вдохновением использовать свою главную площадку популизма, форум "Украина 30...." для различных популистских заявлений
Владимир Зеленский продолжает с большим вдохновением использовать свою главную площадку популизма, форум "Украина 30...." для различных популистских заявлений
Читайте також
українською мовою

На этот раз это форум "Украина 30. Образование и наука", на котором президент Зеленский выступил и создал своим указом президентский университет для подготовки "людей будущего".

Во-первых, по моему мнению, создавать в 21 веке какие-то президентские университеты является проявлением прошлого, а не будущего. Еще только осталось назвать этот университет именем Владимира Зеленского в будущем.

Во-вторых, а откуда он планирует набрать преподавателей для этого университета? Если у нас есть такие преподаватели, то разве не проще и эффективнее создать в учебных заведениях, где они работают и где есть соответствующая база и условия, кафедры или даже факультеты? Но это не даст такого пиар-эффекта имитации бурной деятельности Владимира Зеленского, поэтому такой вариант и не рассматривался.

И, в-третьих, будущее Украины будут творить наши дети, и в первую очередь нужно решить вопрос образовательной программы в средней школе, которая, мягко говоря, не очень. А что касается "людей будущего", то есть такой телесериал "Люди будущего" от 2013 года, в котором есть люди, имеющие сверхъестественные способности, как телекинез, возможность перемещаться на любые расстояния, телепатия. Я так понимаю, что Зеленский решил теперь и этот сериал, как сериал "Слуга народа", воплотить в жизнь. О результате нет смысла говорить, потому что ничего хорошего от сценаристов-фантастов в реальной жизни не происходит.

Владимир Зеленский президент образование пиар университет форум

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua