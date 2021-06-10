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10 июня 2021, 19:58 97

В Киеве экс-сотрудница института хранила дома вирус птичьего гриппа

10 июня 2021, 19:58 97
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Фото: из открытых источников
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Бывшая сотрудница института биотехнологий и штаммов незаконно хранила дома флаконы со штаммами вируса особо опасного птичьего гриппа

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, женщина имела доступ к штаммам, которые хранятся в Национальном центре Украины.

Она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни - ньюкаслской болезни птицы. Чтобы скрыть преступление, заведующая сектором нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, которая предусматривает получение средней пробы для заражения эмбрионов", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что подозреваемая уменьшала количество исходных образцов для получения новой чувствительной клетки, и от нее - новой популяции вируса.

Указанные штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила с целью дальнейшего сбыта по месту своего проживания в холодильнике, где они были обнаружены при обыске", - добавили в ведомстве.

По данному факту расследуется уголовное дело, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, ранее Николаевскую область признали угрожающей зоной из-за птичьего гриппа.

Офис генпрокурора вирус Киев уголовное дело птичий грипп

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