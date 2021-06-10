На Виннитчине из больницы похитили трубу, по которой поставлялся кислород к аппаратам ИВЛ

Фото: Нацполиция

В городе Жмеринка Винницкой области работники полиции задержали подростков, которые 8 июня из здания городской больницы похитили медную трубу

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области, передает RegioNews.

Известно, что по ней поступал кислород больным, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Трубу несовершеннолетние продали местному жителю.

Злоумышленников полицейские установили с помощью системы видеонаблюдения "Безопасный город". Ими оказались местные жители в возрасте 13 и 16 лет. Несовершеннолетних полицейские опросили в присутствии их родителей. Полученные от продажи трубы средства подростки потратили на собственные нужды", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что во время демонтажа труба не была под давлением кислорода, поэтому ни подростки, ни пациенты больницы не пострадали. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

Учитывая то, что за такого рода преступление уголовная ответственность наступает с 14 лет, к младшему правонарушителю будут приняты меры воспитательного воздействия. С соответствующим ходатайством следователь будет обращаться в суд", - добавили в ведомстве.

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