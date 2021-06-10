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10 июня 2021, 12:11 344

Перспективы открытия КПВВ на Донбассе нет - представитель Украины в ТКГ

10 июня 2021, 12:11 344
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Фото: из открытых источников
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Представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что сейчас перспектив полноценного открытия КПВВ на Донбассе нет

Об этом передает RegioNews со ссылкой на DonPress.

Гармаш заверил, что открытие КПВВ не зависит от распространения коронавируса.

Перспективы открытия КПВВ нет. И это не зависит от того, будет там коронавирус или нет. Это было политическое явление, являющееся реализацией планомерной и целенаправленной политики России по изоляции этих территорий и де-факто реинтеграции в политическое, экономическое и социальное пространство РФ", - сообщил он.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук призвал боевиков освободить четырех тяжелобольных граждан Украины, которые находятся в плену.

Также сообщалось, что КПВВ "Чаплинка" временно прекращает работу.

Донбасс РФ война ТКГ КПВВ

 
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