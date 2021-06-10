08:52  10 июня
В Украине за сутки зафиксировали 1 785 новых случаев COVID-19
12:45  10 июня
В Мелитополе из-за ливней подтопило дома
11:06  10 июня
Во время службы погибла военнослужащая из Закарпатья
UA | RU
UA | RU
10 июня 2021, 12:58 1030

НАБУ проводит обыски в больницах "Укрзализныци", - СМИ

10 июня 2021, 12:58 1030
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Национальное антикоррупционное бюро 10 июня проводит обыски в больницах "Укрзализныци" из-за дела о завладении деньгами, выделенными на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УП.

Как сообщил собеседник издания, обыски проводят в медучреждениях Киева и других городах.

Отмечается, что следственные действия продолжаются в административных помещениях, поэтому на лечение пациентов это не влияет.

Собеседник УП добавил, что правоохранители расследуют завладение 60 млн гривен. Эти деньги Национальная служба здоровья выделила больницам "Укрзализныци". Однако, по данным следствия, учреждения не лечили больных с COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" подала в суд на Национальную службу здоровья Украины из-за невыплаты за COVID-пакетом.

Украина

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua