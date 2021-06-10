НАБУ проводит обыски в больницах "Укрзализныци", - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро 10 июня проводит обыски в больницах "Укрзализныци" из-за дела о завладении деньгами, выделенными на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УП.

Как сообщил собеседник издания, обыски проводят в медучреждениях Киева и других городах.

Отмечается, что следственные действия продолжаются в административных помещениях, поэтому на лечение пациентов это не влияет.

Собеседник УП добавил, что правоохранители расследуют завладение 60 млн гривен. Эти деньги Национальная служба здоровья выделила больницам "Укрзализныци". Однако, по данным следствия, учреждения не лечили больных с COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" подала в суд на Национальную службу здоровья Украины из-за невыплаты за COVID-пакетом.