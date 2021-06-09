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09 июня 2021, 10:50 62

Михаил Добкин: В Харькове я борюсь с "машиной" Арсена Авакова

09 июня 2021, 10:50 62
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В Харькове при подготовке к выборам задействован админресурс городской власти, системы Министерства внутренних дел и местного криминалитета

Об этом заявил Михаил Добкин в интервью газете "Время Добкина".

"Нам с командой пришлось столкнуться как минимум с тремя видами админресурса. Первый - это админресурс городской власти. Я к этому готов и не вижу ничего нового. Второе, что против нас действует, - это админресурс МВД. Я понимал, что это будет, но не думал, что в таком масштабе. И третий вид давления, которое оказывается, - по линии криминалитета, с которым радостно слился и.о. мэра", - заявил политик.

Он отметил, что удивлен возрождением криминала в политике, так как это явление давно устарело. "Этого, честно, я и в мыслях не допускал. Мне казалось, давно прошли времена, когда для устранения политических соперников подключают обыкновенных бандитов и даже не прячут их под масками националистов, например", - сказал Добкин.

Политик также развеял слухи, что его борьба за пост городского головы может быть сорвана недопуском к выборам. "Что касается разговоров, что я откажусь или меня не допустят, так на выборах всегда стараются "минусовать" соперника "черным" пиаром. Я избирался в Харькове и депутатом, и мэром (причем всегда от оппозиции), был губернатором. И сделаю это снова, опираясь на поддержку людей. Харьковчане знают, что я пойду до конца", - подчеркнул он.

Кроме того, Михаил Добкин заявил, что своим главным оппонентом на выборах видит препятствование со стороны властей. "Тот самый коллективный админресурс, о котором я сказал. Я не борюсь с будущим кандидатом от власти, который сейчас секретарь. Я борюсь с "машиной", ключ от которой в руках у Арсена Авакова. Он сегодня управляет не только МВД, но и процессами внутри нашего города через "кнопку" – Терехова", - сказал политик.

Напомним, досрочные выборы харьковского городского головы назначены на 31 октября 2021 года. В настоящее время обязанности мэра Харькова исполняет Игорь Терехов, который несколько раз подтвердил, что имеет давние связи с Арсеном Аваковым. До 2010 года Терехов работал заместителем губернатора Харьковщины Авакова, а будучи заместителем Кернеса выполнял роль коммуникатора с Аваковым.

Харьков Михаил Добкин выборы Игорь Терехов

 
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