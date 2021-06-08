Ливни в Харькове окончательно утопили рейтинг Терехова

Ливневые дожди, обрушившиеся на Харьков в последние два дня, привели к затоплению многих улиц во всех районах города

Харьковчане в социальных сетях массово публикуют фото и видео "утонувшего Харькова", отмечая неработающую систему ливневок, сообщает RegioNews.

Харьковчане отмечают, что ответственность за потоп в городе несет горсовет и персонально его секретарь и временный мэр Игорь Терехов.

"Счастливые жители въезда Тринклера благодарят седовласого графа за "маленькую Венецию" у себя дома", - саркастически заметил один из пользователей.

Многие саркастически назвали летний потоп "открытием новых фонтанов", намекая на деятельность временного мэра, который пиарится на фонтанах и парках города, но не обеспечил работу дренажных систем.

Напомним, 31 октября 2021 года в Харькове пройдут досрочные выборы городского головы. В настоящее время обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

Ранее депутат горсовета Игорь Черняк подготовил апелляцию на решение Харьковского окружного административного суда, который признал законным избрание Игоря Терехова секретарем горсовета.

Напомним, 5 февраля 2021 года группа депутатов горсовета подала иск в Харьковский окружной админсуд о признании противоправным и отмене решения об избрании Игоря Терехова секретарем. Ранее полиция и прокуратура Харькова начали расследование законности пребывания Терехова на должности секретаря горсовета по заявлению депутата Алины Мустафаевой. Депутат настаивает на фиктивности письма от Геннадия Кернеса в горсовет с представлением кандидатуры Игоря Терехова на должность секретаря. Харьковский окружной административный суд не удовлетворил иск депутатов.