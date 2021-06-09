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09 июня 2021, 19:32 4

Арестович объяснил свои слова о вероятности подачи Украиной воды в оккупированный Крым

09 июня 2021, 19:32 4
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Фото из открытых источников
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Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович разъяснил ситуацию с собственным заявлением относительно возможной подачи воды в Крым

Об этом он рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Журналистка спросила меня, может ли теоретически измениться позиция, есть ли теоретический сценарий, который может изменить нашу позицию относительно воды в Крым. Я сказал, что если чисто теоретически рассматривать, то если Россия станет "паинькой", начнет выводить войска, платить компенсации на наших условиях, то, возможно, мы... но это будет означать принципиальное изменение политики вообще в России. То есть это невозможный сценарий, сказал я изданию, поэтому я даже об этом сценарии говорить не хочу, - отметил советник.

Он объяснил, что его слова были неправильно интерпретированы.

И когда Арестович трижды говорит, что об этом не стоит говорить, Арестович (в интерпретации журналистки – ред.) говорит, что надо давать воду в Крым, - заявил Арестович.

Как сообщалось, вчера Арестович якобы заявил. что Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым. Украинские власти могут изменить свою позицию по возобновлению поставок воды в оккупированный Крым в случае "очень серьезных уступок" со стороны России.

Впоследствии МИД заявил, что позиция Украины неизменна: днепровская вода потечет в деоккупированный Крым.

Крым водоканал РФ оккупация алексей арестович

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