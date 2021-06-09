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09 червня 2021, 19:32 4

Арестович пояснив свої слова про ймовірність подачі Україною води в окупований Крим

09 червня 2021, 19:32 4
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Фото з відкритих джерел
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Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович роз’яснив ситуацію із власною заявою щодо можливої подачі води в Крим

Про це він розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Журналістка спитала мене, чи може теоретично змінитися позиція, чи є теоретичний сценарій, який може змінити нашу позицію щодо води в Крим. Я сказав, що якщо суто теоретично розглядати, то якщо Росія стане "паїнькою", почне виводити війська, сплачувати компенсації на наших умовах, то, можливо, ми… Але це означатиме принципову зміну політики взагалі в Росії. Тобто це неможливий сценарій, сказав я виданню, тому я навіть про цей сценарій говорити не хочу, - зазначив радник.

Він пояснив, що його слова були неправильно інтерпретовані.

І коли Арестович тричі каже, що про це не варто говорити, Арестович (в інтерпретації журналістки – ред.) каже, що треба давати воду в Крим, - заявив Арестович.

Як повідомлялося, учора Арестович нібито заявив. що Україна може відновити подачу води в окупований Крим. Українська влада може змінити свою позицію щодо відновлення поставок води в окупований Крим у разі "дуже серйозних поступок" з боку Росії.

Згодом МЗС заявило, що позиція України незмінна: дніпровська вода потече в деокупований Крим.

Крим водоканал РФ окупація олексій арестович

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