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09 июня 2021, 12:11 66

Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донетчину

09 июня 2021, 12:11 66
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Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 июня, начал рабочую поездку в Донецкую область

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что глава государства посетит передовые позиции. Также президент встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой.

Глава государства посетит передовые позиции украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил и пообщается с бойцами, которые несут службу на передовой", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 июня Зеленский прибыл в Кривой Рог рейсовым самолетом.

ООС Владимир Зеленский военные президент Донецкая область

 
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