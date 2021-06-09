Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донетчину
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 июня, начал рабочую поездку в Донецкую область
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Отмечается, что глава государства посетит передовые позиции. Также президент встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой.
Глава государства посетит передовые позиции украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил и пообщается с бойцами, которые несут службу на передовой", - говорится в сообщении.
Напомним, 8 июня Зеленский прибыл в Кривой Рог рейсовым самолетом.
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