Сводка ООС: за сутки два вражеских обстрела, потерь нет

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Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе, от начала суток зафиксировали два обстрела позиций Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстрелял позиции украинских войск со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди наших военных нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Также в штабе добавили, что за сутки саперы в зоне ООС разминировали почти 10 гектаров территории и передали на уничтожение 167 взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки было зафиксировано один обстрел со стороны российских оккупантов на Донбассе.