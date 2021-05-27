Суд обязал НАБУ возбудить дело против Головатого

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".

Как сообщил изданию адвокат Касминина Ростислав Кравец, суд вынес такое решение по делу отстранённого судьи Конституционного Суда Украины Александра Касминина.

Известно, что в конце апреля заместитель председателя суда Сергей Головатый распорядился приостановить выплату зарплаты Касминину и Тупицкому. Однако Тупицкий отменил его распоряжение. После этого, ОАКС зарегистрировал заявления Тупицкого и Касминина, заявители просили суд запретить КСУ совершать действия, направленные на прекращение их полномочий.