Суд обязал НАБУ возбудить дело против Головатого
Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении и.о. главы КСУ Сергея Головатого
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".
Как сообщил изданию адвокат Касминина Ростислав Кравец, суд вынес такое решение по делу отстранённого судьи Конституционного Суда Украины Александра Касминина.
Известно, что в конце апреля заместитель председателя суда Сергей Головатый распорядился приостановить выплату зарплаты Касминину и Тупицкому. Однако Тупицкий отменил его распоряжение. После этого, ОАКС зарегистрировал заявления Тупицкого и Касминина, заявители просили суд запретить КСУ совершать действия, направленные на прекращение их полномочий.
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