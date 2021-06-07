В Раде обещают не тормозить голосование за закон об олигархах

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В парламенте обещают не оттягивать голосование за законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"Голосование за этот законопроект не будут оттягивать, ведь важно, чтобы предложенный механизм санкций изменил реалии украинской политики. Если законопроект одобрят, он начнет работать через пол года после того, как вступит в силу, и будет действовать в течение 10 лет", - указано в сообщении.

Далее нардепы перейдут к следующим четко прописанным шагам.

"Далее планируем перейти к следующим шагам, которые уже четко прописаны нами. Это антитрастовое законодательство, это вопрос повышения ответственности за неподачу декларации и тому подобное", - сказал первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

Напомним, 2 июня в Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах. Также сообщалось, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский сообщил, что, если в Верховной Раде будут саботировать закон об олигархах, то вопрос об их статусе вынесут на всеукраинский референдум.