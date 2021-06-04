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04 июня 2021, 12:50 15

Порошенко пришел на допрос по делу Медведчука-Козака

04 июня 2021, 12:50 15
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Фото из открытых источников
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Пятый президент Украины, народный депутат от "Європейської Солідарності" Петр Порошенко пришел на допрос в Службу безопасности Украины как свидетель в уголовном производстве относительно подсанкционных народных депутатов от "Опозиційної платформи - За життя" Виктора Медведчука и Тараса Козака

Эту сообщили в пресс-службе СБУ, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Народный депутат Петр Порошенко явился на допрос в 11 часов", - сказали в пресс-службе.

Напомним, что Порошенко вызвали на допрос в СБУ 31 мая. Но по просьбе его адвокатов допрос был перенесен.

Порошенко проходит по делу Козака-Медведчука как свидетель - нардепов подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 438 УК Украины (государственная измена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма).

В СБУ отмечают, что вызов Порошенко на допрос нужен для всестороннего и объективного изучения обстоятельств уголовного производства.

Украина СБУ Петр Порошенко Европейская солидарность Виктор Медведчук

 
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