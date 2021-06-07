"Северный поток-2" следует обсуждать с участием журналистов и представителей общественности, - Офис президента

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Тематику строительства части магистрального газопровода "Северный поток-2" между РФ и Германией по дну Балтийского моря нужно обсуждать с участием журналистов и представителей гражданского общества, считают в Офисе президента

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Тема строительства "Северного потока-2" не должна быть сугубо кабинетной, сугубо политической. Это то, о чем должен быть разговор и с участием журналистов, и с участием представителей гражданского общества. Чтобы ни у кого в политике не было иллюзии, что реализация этого проекта обойдется без последствий", - сказал Подоляк.

Он также отметил, что окончание строительства "Северного потока-2" демонстрирует, насколько велика дистанция между тем, что говорят западные политики, и тем, что они делают".

По словам советника руководителя ОП, "сейчас наступил решающий момент, который заключается в том, применит ли президент США Джо Байден имеющиеся у него инструменты для того, чтобы остановить реализацию строительства "Северного потока-2".

Сделает ли он это? Цена ответа на этот вопрос очень высока. Это не только угроза для Украины как транзитера российского газа, не только ослабление сдержек для России, которые не позволяют расширить агрессию против Украины и других стран Восточной Европы, но это и выбор - победит или проиграет Запад в противостоянии с Россией, - сказал Подоляк.

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