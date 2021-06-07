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07 червня 2021, 14:38 112

"Північний потік-2" слід обговорювати за участю журналістів і представників громадськості, - Офіс президента

07 червня 2021, 14:38 112
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Фото з відкритих джерел
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Тематику будівництва частини магістрального газопроводу "Північний потік-2" між РФ і Німеччиною дном Балтійського моря потрібно обговорювати за участю журналістів і представників громадянського суспільства, вважають в Офісі президента

Про це сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Тема будівництва "Північного потоку-2" не має бути суто кабінетною, суто політичною. Це те, про що має бути розмова і за участю журналістів, і за участю представників громадянського суспільства. Щоб ні в кого в політиці не було ілюзії, що реалізація цього проекту обійдеться без наслідків", - сказав Подоляк.

Він також зазначив, що закінчення будівництва "Північного потоку-2" демонструє, наскільки велика дистанція між тим, що говорять західні політики, і тим, що вони роблять".

За словами радника керівника ОП, "нині настав вирішальний момент, який полягає в тому, чи застосує президент США Джо Байден наявні у нього інструменти для того, щоб зупинити реалізацію будівництва "Північного потоку-2".

Чи зробить він це? Ціна відповіді на це запитання дуже висока. Це не лише загроза для України як транзитера російського газу, не лише послаблення стримувань для Росії, які не дозволяють розширити агресію проти України та інших країн Східної Європи, але це й вибір - переможе чи програє Захід у протистоянні з Росією, - сказав Подоляк.

Як повідомлялося, у Зеленського запевняють, що закон про олігархів буде діяти лише 10 років.

Офіс президента Північний потік радник Михайло Подоляк журналісти

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