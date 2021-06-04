В Минсоцполитики рассказали, сколько семей в этом году получили "пакеты малыша"
"Пакеты малыша" с начала этого года получили более 47 тысяч семей, а более 76 тысяч семей - деньги на социальные карты
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет RegioNews.
"С начала текущего года более 47 тысяч семей получили "пакеты малыша", а более 76 тысяч семей получили деньги на социальные карты. Сеть магазинов, где можно купить детские товары по социальным картам, постоянно расширяется", - отметила министр.
Лазебная подчеркнула, что сейчас это почти 4 тысячи магазинов, из которых 222 - интернет-магазины.
Напомним, 29 июля правительство приняло решение, согласно которому в Украине вместо "пакетов малыша" будут выдавать деньги.
Впоследствии в "Слуге народа" пообещали вернуть "пакет малыша". 30 сентября Рада вернула украинцам "пакет малыша" в натуральном виде.