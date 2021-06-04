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04 июня 2021, 10:58 29

В Минсоцполитики рассказали, сколько семей в этом году получили "пакеты малыша"

04 июня 2021, 10:58 29
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Фото из открытых источников
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"Пакеты малыша" с начала этого года получили более 47 тысяч семей, а более 76 тысяч семей - деньги на социальные карты

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет RegioNews.

"С начала текущего года более 47 тысяч семей получили "пакеты малыша", а более 76 тысяч семей получили деньги на социальные карты. Сеть магазинов, где можно купить детские товары по социальным картам, постоянно расширяется", - отметила министр.

Лазебная подчеркнула, что сейчас это почти 4 тысячи магазинов, из которых 222 - интернет-магазины.

Напомним, 29 июля правительство приняло решение, согласно которому в Украине вместо "пакетов малыша" будут выдавать деньги.

Впоследствии в "Слуге народа" пообещали вернуть "пакет малыша". 30 сентября Рада вернула украинцам "пакет малыша" в натуральном виде.

Украина помощь Пакет малыша Минсоцполитики Марина Лазебная

 
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