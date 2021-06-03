Тупицкого не пустили на заседание КСУ, где идет рассмотрение "земельного дела"

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Отстранены судьи Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и Александр Касминин не могут попасть в помещение КСУ, где идет рассмотрение "земельного дела", поскольку их с 19 января не пропускают в здание суда работники Управления государственной охраны

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

Отмечается, что отстраненные судьи требуют, чтобы о них доложили судьям внутри КСУ, а Тупицкий просит акт недопуска на рабочее место.

По словам Тупицкого, сейчас у КСУ есть кворум для принятия решений.

"Но вопрос не только в кворуме, а в полноценном составе суда, когда 18 судей в зале и некое количество голосов для принятия решений - это одно. И когда минимальное количество судей в зале, а количество голосов для принятия решений такое же", - заявил Тупицкий.

Напомним, 1 июня бывший глава Конституционного суда Александр Тупицкий впервые пришел на судебное заседание по делу о подкупе свидетеля и дачу ложных показаний, однако оно не состоялось, поскольку не явились прокуроры.

Ранее сообщалось, что адвокаты Тупицкого не явились на заседание суда по рассмотрению дела о подкупе свидетелей.