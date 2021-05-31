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31 мая 2021, 17:48 3

Правительство назначило своего представителя в наблюдательном совете "Нафтогаза": кто им стал

31 мая 2021, 17:48 3
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров во время закрытого заседания 31 мая назначил заместителя председателя офиса президента Юлию Свириденко своим представителем в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на правительственный портал.

"Избрать членом наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Свириденко Юлию Анатольевну как представителя государства на срок до принятия решения Кабинетом министров Украины о назначении представителей государства в наблюдательном совете акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится в распоряжении.

При этом уточняется, что Свириденко должна находиться на этой должности не более одного года со дня вступления в силу распоряжения.

С новым членом Наблюдательного совета будет заключен гражданско-правовой договор.

Напомним, что Зеленский назначил Свириденко на должность заместителя главы Офиса президента 22 декабря 2020 года.

Кабмин Украина назначение Офис президента правительство

 
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