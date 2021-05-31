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31 мая 2021, 14:39 43

На Херсонщине пройдут военные учения противовоздушной обороны ВСУ

31 мая 2021, 14:39 43
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Фото: из открытых источников
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В Скадовском районе Херсонской области с 1 по 3 июня пройдут учения Вооруженных сил Украины на Государственном испытательном полигоне

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

С 01 по 03 июня запланировано проведение комплекса учений с силами и средствами противовоздушной обороны на Государственном испытательном полигоне ВСУ", - говорится в сообщении.

Жителей региона просят сохранять спокойствие и не паниковать.

Отмечается, что такие меры принимаются с учетом необходимости в наращивании боевых возможностей Вооруженных Сил Украины и с целью противодействия существующим вызовам и угрозам национальной безопасности.

Напомним, в ночь с 27 на 28 мая на нескольких объектах метрополитена Киева провели антитеррористические учения.

военная техника учения военные ВСУ Херсонская область

 
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