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26 мая 2021, 13:06 27

КИУ назвал депутатов-рекордсменов по количеству поданных законопроектов

26 мая 2021, 13:06 27
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Комитет избирателей Украины определил депутатов, которые демонстрируют сверхвысокие показатели регистрации законопроектов, регистрируя новые проекты законов фактически еженедельно

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе КИУ.

Так, среди топ-10 народных депутатов, зарегистрировавших наибольшее количество законопроектов, вошли:

1. Наталия Королевская (ОПЗЖ) - автор 240 законопроектов;

2. Юрий Солод (ОПЗЖ) - 221 законопроект;

3. Галина Третьякова ("Слуга Народа") – 178 законопроектов;

4. Даниил Гетманцев ("Слуга Народа") – 177 законопроектов;

5. Михаил Цимбалюк (ВО "Батькивщина") – 173 законопроекты;

6. Дмитрий Любота ("Слуга Народа") – 172 законопроекты;

7. Сергей Гривко ("Слуга Народа") – 164 законопроекты;

8. Юлия Тимошенко (ВО "Батькивщина") – 154 законопроекты;

9. Георгий Мазурашу – "Слуга народа") - 151 законопроект;

10. Ярослав Железняк ("Голос"), Лариса Билозир ("Доверие") – 145 законопроектов.

Всего тридцать семь народных депутатов за полтора года работы Рады стали авторами уже более 100 законопроектов.

Проблема заключается не столько в количестве законопроектов, сколько в их качестве. Большинство документов подаются депутатами без надлежащего профессионального обсуждения на стадии разработки законопроекта. В результате законопроекты часто являются некачественными, что приводит к проблеме законодательного спама", – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

В целом за время работы ВР IX созыва народные депутаты зарегистрировали 2 997 проектов законов.

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины провел анализ деклараций народных депутатов Украины за 2020 год. Так, по данным КИУ 97 народных депутатов фракции "Слуга народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.

ВР законопроект комитет КИУ депутаты

 
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