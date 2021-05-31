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31 мая 2021, 10:49 6

Дело Козака-Медведчука: допрос Порошенко перенесли по просьбе адвокатов

31 мая 2021, 10:49 6
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Фото: из открытых источников
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Допрос пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который должен был состояться сегодня перенесли на другой день по просьбе адвокатов народного депутата

Как передает RegioNews, об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе СБУ.

Народного депутата Петра Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться 31 мая в 15:00. Но по просьбе его адвокатов допрос перенесен на другую дату этой недели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко вызывается в качестве свидетеля по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных правонарушений.

В СБУ подчеркивают, что вызов Порошенко на допрос необходим для всестороннего и объективного изучения обстоятельств уголовного производства.

Напомним, Петр Порошенко 27 мая не явился на допрос в СБУ в качестве свидетеля по "делу Козака-Медведчука".

Петр Порошенко СБУ депутаты Виктор Медведчук расследование

 
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