Дело Козака-Медведчука: допрос Порошенко перенесли по просьбе адвокатов
Допрос пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который должен был состояться сегодня перенесли на другой день по просьбе адвокатов народного депутата
Как передает RegioNews, об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе СБУ.
Народного депутата Петра Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться 31 мая в 15:00. Но по просьбе его адвокатов допрос перенесен на другую дату этой недели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Порошенко вызывается в качестве свидетеля по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных правонарушений.
В СБУ подчеркивают, что вызов Порошенко на допрос необходим для всестороннего и объективного изучения обстоятельств уголовного производства.
Напомним, Петр Порошенко 27 мая не явился на допрос в СБУ в качестве свидетеля по "делу Козака-Медведчука".