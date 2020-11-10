Рада уже работает над законопроектом о легализации медицинского каннабиса, - Арахамия

Как пишет RegioNews, об этом на брифинге заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, соответствующая рабочая группа уже создана.

"Там есть два принципиальных подхода. Первый - разрешить импорт уже готовых препаратов, которые используются в медицинской сфере, и посмотреть, как они работают и как это помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и т. д. А потом уже идти путем импортозамещения", - заявил он.