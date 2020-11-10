Рада уже работает над законопроектом о легализации медицинского каннабиса, - Арахамия
Сейчас создана рабочая группа
Сейчас создана рабочая группа
В Верховной Раде Украины уже готовят законопроект о легализации медицинского каннабиса. Документ будет регулировать вопросы применения его при производстве лекарств.
Как пишет RegioNews, об этом на брифинге заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
По его словам, соответствующая рабочая группа уже создана.
"Там есть два принципиальных подхода. Первый - разрешить импорт уже готовых препаратов, которые используются в медицинской сфере, и посмотреть, как они работают и как это помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и т. д. А потом уже идти путем импортозамещения", - заявил он.
Напомним, ранее Офис президента объяснил, зачем необходима легализация каннабиса.
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Второй тур в Днепре: грязная мэрская гонка и предполагаемая коалиция
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой