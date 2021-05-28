В зоне ООС с начала суток зафиксировано пять нарушений режима "тишины", есть раненый

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За прошедшие сутки, 27 мая, зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, еще пять обстрелов было зафиксировано с начала текущих суток. Вооруженные формирования РФ продолжают обстреливать позиции подразделений Объединенных сил

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Песков и населенных пунктов Причепиловки, Опытное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку от поселка Новгородское - из минометов 82-го калибра.

Вблизи Марьинки враг совершил обстрел из противотанковых орудий, а в направлении населенного пункта Новотошковское открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение не совместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 28 мая, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Водяного - еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

В направлении Песков противник применил стрелковое оружие.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей было зафиксировано четыре обстрела из запрещенного оружия погиб украинский военный.