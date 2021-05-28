09:06  28 мая
В Украине за сутки обнаружили еще 3300 новых случаев COVID-19
09:41  28 мая
В Кривом Роге из окна выпал школьник: ребенок разбился насмерть
08:29  28 мая
В зоне ООС с начала суток зафиксировано пять нарушений режима "тишины", есть раненый
UA | RU
UA | RU
28 мая 2021, 08:29 5

В зоне ООС с начала суток зафиксировано пять нарушений режима "тишины", есть раненый

28 мая 2021, 08:29 5
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 27 мая, зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, еще пять обстрелов было зафиксировано с начала текущих суток. Вооруженные формирования РФ продолжают обстреливать позиции подразделений Объединенных сил

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Песков и населенных пунктов Причепиловки, Опытное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку от поселка Новгородское - из минометов 82-го калибра.

Вблизи Марьинки враг совершил обстрел из противотанковых орудий, а в направлении населенного пункта Новотошковское открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение не совместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 28 мая, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Водяного - еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

В направлении Песков противник применил стрелковое оружие.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей было зафиксировано четыре обстрела из запрещенного оружия погиб украинский военный.

Донбасс ООС война смерть ранение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Неожиданная кандидатура. Станет ли Мария Черная на посту председателя Кировоградской ОГА "английской королевой"
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua