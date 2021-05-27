В столичном метро пройдут антитеррористические учения
В Киеве в ночь с 27 на 28 мая на нескольких объектах метрополитена пройдут плановые антитеррористические учения
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".
Отмечается, что учения будут проводиться Координационной группой Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. Тренировка пройдет в ночное время в Шевченковском районе на нескольких объектах метрополитена с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.
Во время учений возможны ограничения движения поездов, а также проверка документов у пассажиров.
Ранее сообщалось, что СБУ планирует провести масштабные антитеррористические учения на "Днепрогэсе".
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