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У Кабміні оголосили повторний конкурс на голову Нацслужби здоров’я
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27 травня 2021, 09:44 95

У Кабміні оголосили повторний конкурс на голову Нацслужби здоров’я

27 травня 2021, 09:44 95
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Фото: Facebook
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У четвер, 27 травня, в Україні стартує повторний конкурс на зайняття посади голови Національної служби здоров’я. Саме вона розпоряджається коштами для фінансування медичної системи

Як передає RegioNews, про це у Facebook заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зокрема зазначається, що відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 26 травня. Прийом документів триватиме до 2 червня 2021 року. Для кандидатів передбачено тестування та співбесіда.

Переконаний, що його очолити може лише професіонал, який працюватиме на результат та вболіває за медицину так само, як і наші медичні працівники", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше конкурс на заняття цієї посади проводився під час роботи попереднього міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Наразі обов’язки голови НСЗУ тимчасово виконує Андрій Віленський.

Як повідомлялося, уряд провів кадрові зміни: звільнено двох заступників міністра охорони здоров'я.

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