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11 мая 2021, 11:13 642

На Черкасщине разоблачили чиновников на хищении бюджетных средств: нанесли ущерб на 4 млн грн

11 мая 2021, 11:13 642
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Фото: СБУ
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В Черкасской области Служба безопасности Украины подозревает чиновников одной из районных государственных администраций в коррупционной схеме. По предварительной версии, они вступили в сговор с руководителем агрофирмы и украли около 4 млн грн из общегосударственной программы по развитию садоводства.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что схему организовали на основе ложной информации относительно объемов выполненных работ. Руководитель агрофирмы внес ложные данные в документацию и попросил о компенсации понесенных "расходов". Чиновники, с которыми они были в сговоре, эту просьбу удовлетворили.

Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители изъяли в РГА и офисе агрофирмы все документальные материалы, которые подтверждают противоправную деятельность в ущерб государству", - сообщили оперативники.

Следователи СБУ сообщили о подозрении директору агрофирмы по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Чиновникам - по ч. 2 ст. 367 и ч. 2 ст. 366 УКУ.

Ранее сообщалось, что работники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в совершении преступления двум чиновникам АО "Львовгаз”, которым инкриминируют вымогательство взяток.

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