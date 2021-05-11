На Черкасщине разоблачили чиновников на хищении бюджетных средств: нанесли ущерб на 4 млн грн

Теперь должностным лицам грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет

Теперь должностным лицам грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет

Фото: СБУ

В Черкасской области Служба безопасности Украины подозревает чиновников одной из районных государственных администраций в коррупционной схеме. По предварительной версии, они вступили в сговор с руководителем агрофирмы и украли около 4 млн грн из общегосударственной программы по развитию садоводства.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Установлено, что схему организовали на основе ложной информации относительно объемов выполненных работ. Руководитель агрофирмы внес ложные данные в документацию и попросил о компенсации понесенных "расходов". Чиновники, с которыми они были в сговоре, эту просьбу удовлетворили. Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители изъяли в РГА и офисе агрофирмы все документальные материалы, которые подтверждают противоправную деятельность в ущерб государству", - сообщили оперативники. Следователи СБУ сообщили о подозрении директору агрофирмы по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Чиновникам - по ч. 2 ст. 367 и ч. 2 ст. 366 УКУ. Ранее сообщалось, что работники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в совершении преступления двум чиновникам АО "Львовгаз”, которым инкриминируют вымогательство взяток.

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