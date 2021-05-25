Ректор КНУ им. Шевченко хочет лишить Лукашенко звания почетного доктора

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Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимира Бугров призвал Ученый совет КНУ лишить Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси, звания почетного доктора вуза

Об этом Бугров написал в Facebook, передает RegioNews.

Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета! Именно поэтому я обращаюсь к Ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос лишения Лукашенко почетного статуса на своем заседании", - написал Бугров.

Он также выразил обеспокоенность событиями, которые происходят в Беларуси в течение последних месяцев.

В частности, недавним разбойным нападением на самолет, который в Европе уже окрестили "актом пиратства со стороны белорусской власти" во главе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко", - добавил Бугров.

Как сообщалось, мэр Львова Садовый отреагировал на действия Беларуси по задержанию самолета с оппозиционером. Андрей Садовый считает, что "самопровозглашенный" президент Беларуси Александр Лукашенко подписал себе приговор", задержав самолет с белорусским оппозиционером на борту.

Также от 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Кабинет министров на внеочередном заседании 25 мая запретил полеты над воздушным пространством Беларуси.