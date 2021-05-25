В МИД назвали условие возобновления авиасообщения с Беларусью

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Украина возобновит авиасообщение с Беларусью при условии, если правительство этого государства отменит решения, которые привели к принятию контрмер против страны

Как пишет RegioNews, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире "Украина 24".

"Как только белорусский режим вернется к нормальности и отменит те решения, которые привели к принятию контрмер, в частности украинским правительством, все вещи будут восстановлены", - заявил он.

При этом он добавил, что белорусская сторона сама ограничилась от цивилизованного мира.

Напомним, с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Известно, что такова реакция Украины на задержание журналиста и оппозиционера Романа Протасевича, который 23 мая находился на борту самолета Ryanair, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс. Протасевич внесен в Беларуси в список террористов. Известно, что уже ряд стран запретили полеты над Беларусью.